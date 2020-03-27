В Украине около 40 тыс. работников соцслужб оказывают помощь, в период карантина выявлено еще 20 тыс. нуждающихся

В Украине около 40 тыс. социальных работников заботятся о том, чтобы в условиях карантина граждане пожилого возраста и лица с инвалидностью, семьи с детьми получали необходимые социальные услуги, сообщает Министерство социальной политики.

"В частности, более 30 тыс. социальных работников обслуживают на дому одиноких граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Они обеспечивают доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров на дом к гражданам пожилого возраста, лиц с инвалидностью, помогают им оплачивать счета, готовить пищу, принимать меры личной гигиены, убирать и тому подобное", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Также более 6 тыс. работников и специалистов по социальной работе оказывают помощь семьям, детям и молодежи, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, бездомным лицам и другим уязвимым слоям населения.

"В период карантина социальными работниками выявляются одинокие граждане, а также те, которые проживают одни, из числа пожилых людей и лиц с инвалидностью. По состоянию на 24 марта 2020 дополнительно выявлено около 20 тыс. человек, нуждающихся в помощи со стороны государства", - отметили в ведомстве.