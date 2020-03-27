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12:08 27.03.2020

В Ивано-Франковске ожидают вторую волну заболеваемости Covid-19, всех госпитализируемых с пневмонией проверяют на коронавирус

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В Ивано-Франковске ожидают вторую волну заболеваемости Covid-19, всех госпитализируемых с пневмонией проверяют на коронавирус

В Ивано-Франковские растет количество госпитализированных с пневмонией, всех их проверяют на предмет острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, заявляет мэр города Руслан Марцинкив.

"К сожалению, мы видим: тенденции увеличиваются (количество забоелвших – ИФ). Хочу сказать, что мы можем говорить о второй волне самой страшной эпидемии, ведь сегодня у нас есть информация - в областной инфекционной больнице находится 84 пациента, из них 33 - жители города Ивано-Франковска, а также четыре жителя пригородных сел", - сказал Марцинкив в своем видеообращении, обнародованном в пятницу.

По его словам, только за минувшие сутки в Центральную городскую клиническую больницу прибыл 21 человек с пневмонией, и в пятницу у всех их был взят тест коронавирус. "Вчера из 6 тестов, которые мы взяли, 4 подтвердили коронавирус, то есть дали положительный результат. Понятно, что это надо переподтвердить… лабораторно, мы передали эти анализы и ожидаем, будут ли подтверждены экспресс-тесты", - отметил мэр.

По словам Марцинкива, рентген-снимки легких госпитализируемых показывает, что многие из них могут быть заражены коронавирусной инфекцией, и в связи с этим призвал горожан "не пугаться, если сегодня цифры пойдут на десятки подтвержденных с коронавирусом, а потом - сотнями". "На самом деле у нас сейчас эпидемия, сегодня мы должны говорить об этом искренне, честно и правдиво", - добавил городской голова.

Он также рассказал о том, что растет количество госпитализированных с пневмониями и ОРЗ в других больницах города. "Самое плохое, что мы готовимся к третьей волне, когда у нас мест в наших городских учреждениях не будет хватать для пациентов, и нам придется переоборудовать специализированные места", - сказал Марцинкив.

Теги: #коронавирус #ивано_франковск
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