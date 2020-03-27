В Сингапуре из-за коронавируса будут наказывать тюрьмой тех, кто намеренно будет находиться слишком близко к другим людям

Власти Сингапура в рамках ужесточения мер против распространения коронавируса COVID-19 решили приговаривать к тюремному заключению тех лиц, кто преднамеренно будет нарушать дистанцию с окружающими людьми и вставать или садиться к ним ближе чем на метр, сообщают в пятницу западные СМИ.

Нарушителей правил могут отправить в тюрьму сроком до шести месяцев и оштрафовать на сумму до $7 тыс.

Такие же наказания грозят руководству предприятий, которые не обеспечат рассадку посетителей на дистанции как минимум один метр или не смогут гарантировать достаточно расстояния между посетителями, стоящими в очереди.

Кроме того, власти Сингапура объявили такие карантинные меры как закрытие баров и кинотеатров и отмена крупных мероприятий. Однако в Сингапуре полномасштабный карантин пока что не введен.

СМИ отмечают, что на данный момент в Сингапуре выявлены 683 случая заболевания коронавирусом и два летальных исхода у пациентов с COVID-19.

Всего, по данным американского университета имени Джона Хопкинса, в мире подтверждены 532 тыс. 788 случаев COVID-19. Скончались 24 тыс. 77 человек, выздоровели 122 тыс. 672 человека.