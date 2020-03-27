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03:16 27.03.2020

В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца

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В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца

В Украину из Канады эвакуировалось 274 украинца, которые не могли вернуться домой к моменту закрытия границы 16 марта, сообщила пресс-служба украинского посольства в Канаде.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев ", - говорится в сообщении дипведомства в микроблоге Твиттер в ночь на пятницу.

В дипведомстве пожелали украинцам счастливой дороги, а также подчеркнули необходимость самоизоляции в течение 14 дней по прибытию в страну

Теги: #эвакуация #граждане #канада #украина
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