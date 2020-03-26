Венедиктова ратует за мобилизацию правоохранительной системы в связи с коронавирусом

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ратует за мобилизацию в борьбе с преступностью, а также полную мобилизацию правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid 19, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

″Поймать взяточника за руку - недостаточно. Коррупционеры должны нести реальное наказание, соответствующее тяжести своих преступлений. Нам нужно отстаивать адекватные размеры залогов - цена свободы не может буди мизерной по сравнению с суммой неправомерной выгоды. Количество осужденных к заключению за преступления в сфере экономики с признаками коррупции чрезвычайно низкая, а возврат средств государству - недостаточно. Мы наконец выявить и искоренить причины мягкой судебной репрессии в отношении лиц, обвиняемых в экономических, служебных преступлениях, особенно, где убытки не возмещены. Очевидно, прокуроры не всегда последовательно отстаивают свою позицию в части меры наказания″, - сказала Венедиктова.

В частности, она призвала к полной мобилизации правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid 19.

"Вирус, как и преступность - непростой враг, но мы должны быть начеку, чтобы остановить распространение и не дать дельцам злоупотреблять этой сложной ситуацией", - добавила генпрокурор.

Также участники совещания обсудили состояние защиты прав детей. Ирина Венедиктова ориентировала органы прокуратуры на усиление ювенального направления деятельности.