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20:49 26.03.2020

Глава ВОЗ напомнил лидерам G20, что они в состоянии войны с коронавирусом

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Глава ВОЗ напомнил лидерам G20, что они в состоянии войны с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг приветствовал приверженность лидеров G20 к борьбе с пандемией коронавируса.

"Вы собрались вместе, чтобы противостоять серьезнейшему кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает посеять между нами раздор, если мы это позволим", - говорится в его обращении к лидерам стран "большой двадцатки".

Глава ВОЗ призвал лидеров "двадцати" "бороться без оправданий и без сожалений, благодарить страны, которые принимают меры и срочно просить их делать еще больше".

Ранее в четверг по итогам виртуального саммита лидеры G20 выпустили совместное заявление, в котором заявили о намерении "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

Теги: #реакция #воз #мир
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