Великобритания выделяет дополнительно 210 млн фунтов на разработку вакцины против коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после "виртуального саммита" лидеров стран "группы двадцати" указал на необходимость сотрудничества между странами, чтобы ускорить создание вакцины против нового типа коронавируса.

"Премьер призывает правительства работать вместе для создания вакцины как можно скорее и сделать ее доступной для каждого, кто в ней нуждается", - говорится в заявлении британского правительства, опубликованном после саммита.

Он указал, что Великобритания выделит дополнительно 210 млн фунтов стерлингов помощи для создания вакцины от коронавируса.

Джонсон призвал "каждую страну "группы двадцати" и правительства по всему меру активизировать усилия и помочь нам победить вирус".

Ранее в четверг состоялся "виртуальный саммит" лидеров стран "группы двадцати".