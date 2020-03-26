Сервисные центры МВД начнут онлайн-регистрацию транспорта, обслуживающего работу объектов критической инфраструктуры

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начнут онлайн-прием документов для регистрации грузового и пассажирского транспорта, обеспечивающего работу объектов критической инфраструктуры.

"Добавили регистрацию новых грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, а именно - для медицинских учреждений, коммунальных хозяйств, фармакологических предприятий и т.д", - сообщает пресс-служба МВД в соцсети Facebook.

Прием документов для регистрации указанных транспортных средств в электронном виде станет доступен с 27 марта 2020 года.