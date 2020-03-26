Президент Украины Владимир Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн и поблагодарил тех, кто уже это сделал.

"Отдельно я хочу поблагодарить глав церквей, которые проводят богослужения онлайн. Спасибо за ваше сознание и заботу о здоровье людей. Еще раз призываю других глав церквей перейти на такую практику, осознав опасность большого скопления и ответственность за жизнь своих прихожан", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.