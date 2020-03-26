События

13:43 26.03.2020

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя и Луганского

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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя и Луганского

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду два раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 26 марта, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска в очередной раз сознательно нарушали Минские соглашения, осуществив два минометных обстрела защитников Украины", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, в 5:30 утра враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82-мм по украинским защитникам н.п.Павлополь.

Также после 11:10 из миномета калибра 82-мм боевики выпустили 5 мин по позициям украинских защитников н.п.Луганского.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев-защитников нет", - добавили в ведомстве.

Теги: #оос
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