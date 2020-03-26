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12:28 26.03.2020

МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля

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МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля 2020 года включительно в связи с расширением Кабинетом министров политики предотвращения распространения на территории Украины коронавируса.

Как сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook, контакт-центр компании в связи с значительным увеличением нагрузки на каналы связи временно прекращает принимать звонки. Поэтому, чтобы обменять билеты на указанные даты МАУ просит пассажиров:

- заполнить форму обратной связи на сайте авиакомпании https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет;

- прислать запрос на списание оплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ на протяжении года;

- обратится по месту приобретения авиабилета, если его было оформлено через агентство.

При этом МАУ отмечает, что из-за нехватки ресурса компания не сможет обработать все обращения одновременно, поэтому просит присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь.

"Наша команда работает в режиме 24/7, чтобы максимально быстро обработать каждое обращение, найти лучшее решение в каждом индивидуальном случае и как можно быстрее ответить каждому пассажиру", - говорится в сообщении.

Теги: #мау #коронавирус
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