В Конотопе умерла женщина, экспресс-тест которой дал положительный результат на коронавирус

В Конотопе (Сумская об.) в больнице умерла женщина, у которой сегодня, 25 марта, экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат, сообщили в Сумской областной госадминистрации.

"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием до установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр", – говорится в сообщении на сайте ОГА в среду вечером.

Чиновники призывают жителей Сумщины строго придерживаться карантина, при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам и не заниматься самолечением.

Общее количество жертв коронавируса в Украине возросло до пяти.