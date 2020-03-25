По решению врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию людей с подтвержденным коронавирусом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что условиях чрезвычайной ситуации в стране и с целью недопущения распространения коронавируса предусмотрена принудительная госпитализация тех лиц, у кого подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

"По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавирусом. Это не просто мера", - сказал министр в комментарии журналистам в среду.

Он подчеркнул: "Человек, который избегает врачей, является разносчиком (инфекции – ИФ-У)".

По словам главы МВД, к тем, кто будет пренебрегать необходимостью самоизоляции или госпитализации, будут предприниматься меры административного влияния.