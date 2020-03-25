У полицейских пока есть маски и средства дезинфекции

Сотрудники Национальной полиции Украины пока обеспечены средствами защиты в условиях возможного распространения в стране нового коронавируса, и в ближайшее время запасы будут пополнены, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Полицейские на сегодняшний день все защищены, есть маски и респираторы, средства дезинфекции и специальные комбинезоны. На ближайшие несколько дней у нас есть соответствующий запас", - сказал он в комментарии журналистам в среду.

По словам министра, в настоящее время проводится закупка средств защит у украинских и зарубежных производителей.

"В ближайшее время пополним запасы", - сказал Аваков.