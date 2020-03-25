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19:23 25.03.2020

Китай вскоре передаст Украине миллионы медицинских масок и тысячи тестов на коронавирус

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Китай вскоре передаст Украине миллионы медицинских масок и тысячи тестов на коронавирус

В Китае формируются новые партии медицинских масок, оборудования, тестов на новый коронавирус, которые будут вскоре доставлены в Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"И уже сейчас в Китае формируются новые партии масок, оборудования, тестов, которые будут вскоре доставлены. Министерство иностранных дел предоставляет максимальное этому содействие, и мы обеспечиваем комплектацию. Офис президента также прямо вовлечен, и работает над этим", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в среду вечером.

По словам министра, "речь идет о миллионах масок и тысячах тестов". "Но давайте дождемся окончательных цифр, когда мы уже получим конкретное понимание по грузу", - добавил он.

Кулеба подчеркнул, что украинские дипломаты по всему миру работают над поиском товаров, необходимых в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Теги: #маски #китай
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