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18:56 25.03.2020

Двое украинцев инфицированы коронавирусом в Польше - посол

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В Польше зафиксировано два случая инфицирования новым коронавирусом граждан Украины, сообщил украинский посол в этой стране Андрей Дещица.

"У нас было - из того, что я помню - два случая граждан Украины, которые были инфицированы. Они себя прекрасно чувствуют. Наше генеральное консульство в Кракове контактировало с ними: один из них в больнице, один из них - дома на карантине", - сказал Дещица в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

Дипломат отметил, что посольство Украины переводит на украинский язык все решения польского правительства, которые касаются граждан Украины, и размещает их на странице посольства в Facebook.

Кроме того, несколько польских порталов по собственной инициативе на украинском языке разъясняют, как вести себя гражданам Украины, находящимся в Польше.

Теги: #коронавирус #украинцы #польша
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