Харьковский апелляционный суд подтвердил правомерность возвращения в прокуратуру обвинительного акта по делу главы района Харькова

Харьковский апелляционный суд отказался отменить решение суда первой инстанции о возвращении в прокуратуру обвинительного акта в отношении главы Новобаварского района города Татьяны Цибульник, подозреваемой в том, что она не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 600 тыс. грн.

"Апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения. Постановление Октябрьского районного суда Харькова... оставить без изменений", - говорится в опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений определении, вынесенном коллегией под председательством Петра Гришина.

В мотивировочной части определения апелляционного суда указано, что обвинительный акт не соответствует требованием УПК Украины. В частности, не указаны время и место совершения инкриминируемого преступления, а также не указано, какие нормы антикоррупционного законодательства не соблюдены обвиняемой и т.д.

Определение вступает в силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Как сообщалось, 21 июня 2018 года Цибульник было объявлено о подозрении по т. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

"По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Цибульник заявила журналистам, что не владеет такими дорогими украшениями и считает предъявленное ей подозрение попыткой дискредитировать городского голову Геннадия Кернеса и членов его команды.

15 января 2019 года обвинительный акт в отношении Цибульник был направлен в Октябрьский райсуд Харькова.

2 июля 2019 года Октябрьский районный суд Харькова решил вернуть в прокуратуру обвинительный акт как не соответствующий требованиям УПК Украины.