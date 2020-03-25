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14:08 25.03.2020

Украинские ИТ-специалисты запустили два сервиса поиска поездок для врачей и нуждающихся

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Украинские ИТ-специалисты запустили два сервиса поиска поездок для врачей и нуждающихся

Украинские ИТ-специалисты запустили два сервиса поиска поездок для медработников – "Подвези Врача" и "Волонтерское Такси".

Так, 20 марта киевлянин Андрей Приходченко, работающий в общественной организации TEDx (Киев) и дизайнерской компании Reprezent, создал онлайн-сервис "Подвези врача". Как говорится на его странице в Facebook, это агрегатор поездок, который позволяет водителям найти попутчиков, и наоброт. Сервис ориентирован прежде всего на работников медотрасли. Возможность заказать поездку доступна для всех городов Украины.

22 марта основатель и разработчик украинской соц-сети Soul Руслан Чешко создал на платформе Soul сервис "Волонтерское Такси". Сервис позволяет оставить заявку по необходимому маршуруту перевозок как тем, кто нуждается в транспорте, так и водителям авто, готовым помогать с транспортировкой. Сервис не имеет ограничений по городам, в которых работает и позволяет водителям брать более одного попутчика.

В ближайшее время разработчики планируют предоставить возможность медработникам указать свой статус и иметь приоритет на карте в виде специальной геометки.

Кроме того, украинцы запустили в Facebook, Telegram и Viber флешмобі #підвези_лікаря ("Подвези врача") и #разомнароботу ("Вместе-на-работу). В рамках флешмобов неравнодушные украинцы помогают врачам добираться на работу или с работы, в том числе в/из пригородов.

Как сообщалось, Украинский институт будущего (UIF) разрабатывает мобильное приложение, помогающее определить симптомы COVID-19 и провести информирование всех, кто контактировал с потенциальным больным.

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 24 апреля.

Теги: #коронавирус #ит #перевозки
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