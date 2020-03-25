Кличко напомнил о 7 опорных больницах Киева, подготовленных к приему заболевших Covid-19

В Киеве есть семь медицинских учреждений, определенных как опорные для приема больных коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Список больниц был обнародован. Есть 7 определенных больниц: 3 - для взрослых, 2 - для детей, 2 - для беременных. На сегодня хочу их еще раз огласить. Это Киевская городская больница №4, Городская клиническая больница №9, Киевская городская больница №1, Детская клиническая инфекционная больница, городские родильные дома №3 и №5", - сказал Кличко на брифинге в Киеве в среду.

По словам мэра украинской стороны, все эти учреждения обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами и средствами защиты. Он также подчеркнул, что средства индивидуальной защиты в первую очередь передаются медикам этих опорных больниц.

Кличко также опроверг информацию о том, что Александровская больница в центре Киева якобы стала "новой Феофанией" и в ней лечат только народных депутатов Украины. "Это абсолютное вранье. Александровская больница первой начала принимать больных и стала, можно сказать, флагманской больницей. Статус больного в данном случае не играет никакой роли. Например, студент, который заразился в Украине, также был госпитализирован в Александровской больнице", - пояснил мэр.