Антикризисный штаб в Киеве возглавил советник мэра Бахматов и бизнесмен Лиски

Штаб борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Киеве возглавил советник мэра Максим Бахматов и бизнесмен Игорь Лиски, сообщил соруководитель Одесского антикризисного штаба Андрей Ставницер.

"В Киеве антикризисный штаб возглавили Игрь Лиски и Максим Бахматов. Мы поговорили, поделился нашим опытом, который как десять лет за 8 дней", – написал Ставницер в Facebook, а Лиски перепостил это сообщение.

Из текущих проблем, помимо нехватки аппаратов ИВЛ и средств защиты для медиков и правоохранителей, руководитель Одесского штаба назвал еще незнание медперсоналом правил работы при эпидемии, а также необходимость расширить национальный перечень медсредств, закупаемых по упрощенной процедуре, и отсутствие в Украине сертификации гидроксихлорохина и ремдесивира, используемых в США для лечения коронавируса.