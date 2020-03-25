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10:06 25.03.2020

Обвиняемый в завладении средствами "Воздушного экспресса" помещен под домашний арест из-за действий гособвинения и обвиняемого – САП

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Обвиняемый в завладении средствами "Воздушного экспресса" помещен под домашний арест из-за действий гособвинения и обвиняемого – САП

Один из обвиняемых в завладении средствами ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест в связи с тем, что представитель государственного обвинения не приложил усилий для уменьшения или устранения риска путем вызова в судебное заседание свидетелей и в течение более одного года обвиняемый повторно не имитирует психическое расстройство с целью препятствования уголовном производству.

Как сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook в среду, этот обвиняемый находился под стражей с сентября 2016 года. Мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест ему изменена постановлением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 17 марта 2020 года.

При этом, по данным САП, с мотивами суда о содержании обвиняемого под стражей согласилась после неоднократного просмотра и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Уголовное производство по обвинению бывшего руководителя ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" и владельца частного предприятия в завладении и растрате 127 млн грн, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом, находится на рассмотрении ВАКС. В настоящее время продолжается судебное разбирательство по установленному постановлением суда порядку исследования доказательств.

Как сообщалось, в Украине длительное время существовал нереализованный национальный проект "Воздушный экспресс" - железнодорожное пассажирское сообщение Киев - международный аэропорт "Борисполь", строительство других инфраструктурных объектов Киевского региона". Для его реализации в 2011 году под госгарантии был заключен кредитный договор с Экспортно-импортным банком Китая на сумму $372,3 млн. Генеральным подрядчиком для выполнения работ по строительству "под ключ" была определена CCEC.

В 2014 году бывший тогда министром инфраструктуры Максим Бурбак заявил в интервью "Фокусу", что Украина уже выплачивает кредит по национальному проекту "Воздушный экспресс", при этом неизвестно, куда исчезло около $50 млн. Госинвестпроект тогда опроверг это заявление.

Между тем в декабре 2014 года и.о. замгендиректора аэропорта "Борисполь" по операционной деятельности Антон Борисюк выразил сомнение в востребованности первоначального проекта железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь", а в апреле того же года на то время министр инфраструктуры Андрей Пивоварский назвал этот проект "экономически необоснованным". В июне 2015 года стало известно о готовности Украины и Китая обсудить возможность перенаправления кредитных средств, предусмотренных для "Воздушного экспресса", на другие проекты, а в марте 2016 года Миинфраструктуры получило согласие китайских партнеров на переформатирование проекта "Воздушный экспресс".

30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки. Для этого к существующей железнодорожной инфраструктуре было достроено около 4 км неэлектрифицированного пути, включая железнодорожную эстакаду длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Были построены две пассажирские платформы. Для эксплуатации на направлении "Центральный киевский железнодорожный вокзал - аэропорт "Борисполь" "Укрзализныця" отремонтировала пять закупленных ранее для работы на других направлениях рельсовых автобусов производства Pesa Bydgoszcz SA.

Один из участников схемы завладения средствами государственного предприятия удерживался под стражей с 2 сентября 2016 года. После этого суд неоднократно продлевал ему меру пресечения. Обвинительный акт находится на рассмотрении суда с 11 апреля 2017 года.

Теги: #воздушный_экспресс #сап #коррупция
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