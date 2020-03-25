Во Львовской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 44 человека

Во Львовской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 44 человека, сообщает пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на доктора-эпидемиолога областной инфекционной клинической больницы Наталью Тимко.

"За вечер 24 и ночь 25 марта в области с подозрением на коронавирус обратились еще 7 человек… Всего на лечении в областной клинической больнице находятся 44 человека, еще 46 людей – на самоизоляции", - цитируют в сообщении слова Натальи Тимко.

Состояние больных – средней тяжести или близкое к легкому. Только одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.

Всего в области с подозрением на коронавирус обратились 129 человек. Медики выписали из учреждений 37 человек, у которых диагноз коронавирус не подтвердился. У двоих пациентов диагностировали коронавирус Covid-19.