Французы не доверяют данным СМИ о коронавирусе и недовольны действиями властей - опрос

Меньше половины граждан Франции доверяют информации СМИ, касающейся темы нового типа коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного для радиостанции "Эроп-1".

Согласно опубликованным во вторник результатам исследования, 42% респондентов заявили, что уверены в качестве получаемой информации по этой теме. Отмечается, что с воскресенья этот показатель уменьшился на 10 процентных пунктов.

Еще 55% опрошенных не доверяют информации СМИ о ситуации с коронавирусом. Оставшиеся 3% воздержались от ответа.

Опрос также показал, что лишь 37% одобряют подход правительства страны к борьбе с коронавирусом. 61% респондентов не одобряют действия властей, а 2% не смогли ответить.

В опросе приняли участие около 1 тыс. человек.

По последним данным, во Франции выявлено почти 20 тыс. случаев заражения. Скончались 860 человек.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

В документе нужно указать имя, фамилию, адрес. А также - выбрать одну из причин, по которым власти разрешают выходить из дома. Жителям разрешается ходить за покупками продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Также они имеют право самостоятельно добираться до медучреждений. Выходить из дома можно и в случае, когда нужно срочно помочь родственникам, пожилым людям, детям. Еще одна уважительная причина - поездка на работу и, соответственно, с работы - домой. Наконец, во Франции разрешается выйти из дома, чтобы немного прогуляться, выгулять домашних животных. Разрешены и занятия спортом на улице, при условии, что речь не идет о коллективных мероприятиях.