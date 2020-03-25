Пресс-секретарь Белого дома после отрицательного теста на Covid-19 вернется к работе

Пресс-секретарь Белого дома (США) Стефани Гришэм вернется к работе в среду после того, как сданный ею тест на Covid-19 показал отрицательный результат.

"Пресс-секретарь Стефани Гришэм, которая была отправлена на карантин после контакта с бразильскими официальными лицами почти две недели назад и работала из дома, получила отрицательные результаты теста на Covid-19 и вернется к работе завтра", - сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Гришэм была вместе с президентом США Дональдом Трампом в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде в начале этого месяца, когда он принимал бразильскую делегацию, включая президента Жаира Больсонару.

Позже выяснилось, что у одного из членов делегации был обнаружен коронавирус.