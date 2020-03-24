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23:06 24.03.2020

Рябошапка: подозрение Порошенко - это юридический "трэш", необоснованный и незаконный

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Рябошапка: подозрение Порошенко - это юридический "трэш", необоснованный и незаконный

Подозрение, которое была подготовлено следователями Государственного бюро расследований пятому президенту Украины Петру Порошенко, является юридически необоснованным и незаконным, заявил бывший Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Каждый юрист, кто хотел ознакомиться с этим документом, имел возможность это сделать, прокомментировать и собственно сделать свои выводы. То, что было предложено подписать, - это действительно юридический "трэш", не выдерживает никакой критики. И очевидно, что моя подпись могла быть так же основанием для уголовного преследования в мою сторону. Потому что, во-первых, документ был необоснованным. И, во-вторых, он был незаконным. То есть то, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований - не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. И собственно юридическая квалификация была фантастическая - в этих действиях нельзя было обвинить президента в то время", - подчеркнул Рябошапка в интервью изданию "Гордон".

По мнению бывшего генпрокурора Ирина Венедиктова, которая ранее возглавляла ГБР, а теперь является Генеральным прокурором Украины может подписать любой документ, если будет указание руководства.

"Сегодня есть новый Генеральный прокурор, которая, возможно, является соавтором этого документа, она уже почти неделю генпрокурор. Она может прекрасно подписать этот документ... Я не астролог и здесь я не могу предсказать. Я думаю, что она готова подписать все, что угодно, о чем ее попросят те, кто привел ее на эту должность ", - подытожил Рябошапка.

Теги: #рябошапка #порошенко #украина #подозрение
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