Во Франции научный совет рекомендует 6-недельный общенациональный карантин

В Научном совете Франции, созданном в начале марта в связи с ситуацией с коронавирусом, считают необходимым, чтобы общенациональный карантин действовал как минимум шесть недель, сообщают французские СМИ.

По мнению членов научного совета, необходимо "как минимум шесть недель" со дня введения карантина, чтобы остановить распространение пандемии.

При этом, отмечается, что первые "эпидемиологические эффекты карантина можно будет увидеть только спустя две-три недели после того, как он был введен".

Эксперты также указали на необходимость выработки "посткарантинного режима", которые будет предусматривать меры после снятия нынешнего.

Специальный научный совет был создан 11 марта в связи с распространением коронавируса. На следующий день состоялось его первое заседание. В него входят эксперты и врачи разных направленностей, в том числе два инфекциониста.

По последним данным, во Франции выявлено почти 20 тыс. случаев заражения. Скончались 860 человек.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса Covid-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести общенациональный карантин власти Франции объявили 16 марта. Пока что ожидается, что он будет действовать до 31 марта. Однако если рекомендация научного совета будет претворена в жизнь, карантин завершится только во второй половине апреля.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.