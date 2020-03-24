В РФ проработают единовременный вывоз на родину по желдороге: украинцев из РФ и россиян с Украины - поручение

Правительственный оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом поручил Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать вывоз россиян с Украины, а украинцев - из РФ железнодорожным транспортом.

"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в решениях по итогам заседания федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Текст размещен на сайте правительства РФ.

О результатах необходимо доложить в правительство РФ до 25 марта.