Шмыгаль обсудил с послом Великобритании ситуацию с пандемией коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с послом Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и экономическую политику стран.

"Провели продуктивную встречу с госпожой послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс. Обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и экономическую политику", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале во вторник.

Отмечается, что премьер заверил британских партнеров, что правительство Украины продолжит реформы, и поблагодарил Великобританию за политическую, финансовую и экспертную поддержку нашей страны.