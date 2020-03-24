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17:47 24.03.2020

Шмыгаль обсудил с послом Великобритании ситуацию с пандемией коронавируса

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Шмыгаль обсудил с послом Великобритании ситуацию с пандемией коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с послом Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и экономическую политику стран.

"Провели продуктивную встречу с госпожой послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс. Обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и экономическую политику", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале во вторник.

Отмечается, что премьер заверил британских партнеров, что правительство Украины продолжит реформы, и поблагодарил Великобританию за политическую, финансовую и экспертную поддержку нашей страны.

Теги: #шмыгаль #великобритания #коронавирус
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