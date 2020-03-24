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17:42 24.03.2020

Школы и садики Киева отключат от отопления 25 марта

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Школы и садики Киева отключат от отопления 25 марта

Столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и садах с целью уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

«В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой с коронавирусом, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств», - цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

При этом он добавил, что на время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Теги: #киев #кгга #образование
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