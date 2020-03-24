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16:14 24.03.2020

"Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов

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"Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов

"Нова Пошта" адаптировала свою логистическую инфраструктуру в соответствии с условиями работы с доставкой лекарств и медицинских средств, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"В настоящее время "Нова Пошта" протестовала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны", - подчеркнул соучредитель компании Вячеслав Климов.

В "Новой Поште" также подчеркнули, что решение правительства о разрешении осуществлять почтовую доставку лекарств операторами рынка является своевременным, важным и жизненно необходимым шагом в условиях текущей карантинной ситуации в стране.

По мнению почтового оператора, разрешение на покупку лекарств в сети Интернет и почтовую доставку препаратов станет действенным инструментом предотвращения распространения инфекции.
"Мы убеждены, что вместе с другими операторами почтовой связи сможем обеспечить быструю, качественную и удобную доставку медицинских средств", - подчеркивают в "Новой Поште".
В компании также считают, что благодаря созданию правительством прозрачного рынка и понятных конкурентных механизмов почтовой доставки лекарств, государству удастся минимизировать возможные негативные последствия распространения коронавируса, остановить пандемию и вернуть Украину к спокойной здоровой жизни.

Как сообщалось, ранее  Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.
Согласно информации на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в Единый госреестр операторов почтовой связи по состоянию на 3 марта 2020 года внесена 61 компания, в том числе такие как "Нова Пошта", Justin, "Деливери", "Делфаст", "Европошта", а также ряд ФЛП.

 

Теги: #нова_пошта #коронавирус #климов #медикаменты #доставка
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