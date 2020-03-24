Германия поможет вернуть на Родину украинцев, находящихся в отдаленных странах

Самолеты немецких авиакомпаний смогут забрать граждан Украины, которые находятся в отдаленных странах мира, и хотят вернуться домой в связи с пандемией коронавируса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, чтобы немецкие самолеты могли "подхватывать", забирать наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже - Украина - будем помогать им добираться домой. Прежде все, речь идет о Латинской Америке. Мы обсудили алгоритм, по которому это будет работать", - сказал он во вторник в заявлении по результатам переговоров с главой МИД Германии, которое транслировалось на YouTube.

Министр подчеркнул, что посольства на данный момент обсуждают все детали.

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществил "виртуальный" визит в Германию и провел переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Как сообщили в МИД Украины, это был первый в Европе виртуальный визит главы МИД для переговоров с иностранными коллегами.