События

11:32 24.03.2020

В Донецкой области депутатам местного совета сообщили о подозрении за попытку организовать "референдум" о признании "ДНР"

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В Донецкой области депутатам местного совета сообщили о подозрении за попытку организовать "референдум" о признании "ДНР"

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области депутатам Мироновской поселкового совета Бахмутского района Донецкой области сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 два депутаты рассмотрели внесенный в повестку дня сессии вопрос проведения на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании государственной независимости "ДНР" и в дальнейшем лично положительно проголосовали за данное решение", - сказано в сообщении прокуратуры Донецкой области.

В настоящее время в Краматорский городской суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

Теги: #донецкая_область #прокуратура #ордло
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