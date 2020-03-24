Губернатор штата Вашингтон ввел ограничения на контакты в связи с коронавирусом

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли обратился к населению с призывом максимально ограничить контакты друг с другом во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Он написал в "Твиттере", что своим указом вводит в штате режим "оставайтесь дома", а в телеобращении к жителям заявил: "Чем меньше времени вы проводите на публике, тем больше жизней вы спасете".

Указ, которые запрещает массовые мероприятия, а также предусматривает закрытие в течение 48 часов всех учреждений и магазинов, которые не важны для жизнеобеспечения, будет действовать не менее двух недель.

В то же время, как отметил Инсли, разрешены посещение врачей, продуктовых магазинов, поездки на работу, требующую постоянного присутствия, а также прогулки. Условием является сохранение дистанции между людьми не менее двух метров.

Ранее губернатор предупредил о недопустимости мероприятий с участием более 50 человек.

По данным на понедельник, в штате подтвержден 2,221 тыс. случай заражения коронавирусом при 110 смертях.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Нью-Йорке, Калифорнии, Иллинойсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Огайо, Луизиане и Мичигане.