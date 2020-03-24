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08:35 24.03.2020

Кулеба 24 марта впервые совершит онлайн-визит в Германию

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Кулеба 24 марта впервые совершит онлайн-визит в Германию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые совершит виртуальный визит в Германию, где проведет переговоры со своим коллегой Хайко Маасом, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

"24 марта министр Дмитрий Кулеба осуществит виртуальный визит в Германию и проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел Гайко Маасом", - говорится в сообщении.

Для переговоров Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции, станут углубление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением Covid-19.

Трансляция мероприятия будет производиться в 12:50 на странице МИД Украины в Фейсбуке.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для прессы.

Видеозапись заявлений с текстовым переводом заявления главы МИД Германии будет также доступен на официальном FTP-сервере Кабинета министров Украины.

Теги: #германия #кулеба #украина #онлайн #визит #мид
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