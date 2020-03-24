События

03:40 24.03.2020

Первая леди США сдала тест на коронавирус - результат отрицательный

1 мин читать
Первая леди США сдала тест на коронавирус - результат отрицательный

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на Covid-19, результат отрицательный.

"Она в порядке. Тест отрицательный", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Сам Трамп сдал тест на Covid-19 неделю назад, его результат отрицательный.

По состоянию на вечер понедельника в США было зарегистрировано более 43 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 500 человек скончались.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон.

Теги: #сша #мелания_трамп #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:18 24.03.2020
СБУ разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе, некоторых из них действовали по наводке из РФ

СБУ разоблачила 38 распространителей ложной информации о коронавирусе, некоторых из них действовали по наводке из РФ

01:50 24.03.2020
В Приморье официально подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два первых случая заражения коронавирусом

01:12 24.03.2020
Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

00:40 24.03.2020
Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

00:32 24.03.2020
Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

Второй случай заболевания коронавирусом подтвердили в Тернопольской области

00:17 24.03.2020
Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

Тотальный скрининг не работает, выявлять Covid-19 позволяют другие методы

23:48 23.03.2020
Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн

Предварительные потери Киева от эпидемии коронавируса составляют около 1 млрд грн

23:39 23.03.2020
Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

23:39 23.03.2020
Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

23:25 23.03.2020
Число заболевших коронавирусом в США превысило 41 тыс

Число заболевших коронавирусом в США превысило 41 тыс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция может начать проверку самоизоляции украинцев с помощью мобильных операторов

Во Львов из Китая доставлены медицинские средства для борьбы с коронавирусом

Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ вновь разоблачили ложную информацию о прибытии из Риги в Киев поезда с якобы инфицированными украинцами

Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

Британцам запретили покидать дома из-за коронавируса

Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

В понедельник поступила информация о 10 новых случаях коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса во Львовской области признана ЧС регионального уровня

Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА