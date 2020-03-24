Первая леди США сдала тест на коронавирус - результат отрицательный

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на Covid-19, результат отрицательный.

"Она в порядке. Тест отрицательный", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Сам Трамп сдал тест на Covid-19 неделю назад, его результат отрицательный.

По состоянию на вечер понедельника в США было зарегистрировано более 43 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 500 человек скончались.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон.