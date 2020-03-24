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03:38 24.03.2020

Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

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Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий детям погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей журналистов, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Назначить стипендии президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей Веремию Максиму Вячеславовичу - 2009 года рождения, сыну журналиста Веремия Вячеслава Васильевича, погибшего в связи с выполнением профессиональных обязанностей, Лабуткиной Кире Дмитриевне - 2010 года рождения, дочери журналиста Лабуткина Дмитрия Витальевича, который погиб в связи с выполнением профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №101/2020 о назначении стипендий он подписал 23 марта в соответствии с указом президента от 30 апреля 2002г. о "Вопросах социальной защиты детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей" (с изменениями, внесенными указами от 20 октября 2003г. № 1197, от 23 сентября 2005г. № 1331, от 3 апреля 2015г. № 198 и от 16 сентября. 2017г. № 280).

Теги: #президент #указ #стипендии #украина
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