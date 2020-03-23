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23:39 23.03.2020

Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

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Армия будет контролировать соблюдение режима ЧП по коронавирусу в Молдавии

В Молдавии военнослужащие будут следить за соблюдением режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Такое решение приняла в понедельник поздно вечером правительственная Комиссия по чрезвычайному положению.

"Мы решили прибегнуть к помощи армии. С 25 марта решено ограничить доступ граждан к общественным местам: паркам, скверам, площадкам, где собираются люди. Это тяжелое решение, но оно необходимо для остановки распространения вируса. Министерство внутренних дел в сотрудничестве с министерством обороны будут следить за исполнением этого решения", - заявил после заседания комиссии ее председатель, премьер-министр Ион Кику.

По его словам, военнослужащие получат дополнительные полномочия - в том числе задерживать нарушителей режима чрезвычайного положения и привлекать их к ответственности.

"Мы обсудили это с президентом, который является главнокомандующим армией. Было решено привлечь армию Молдавии для соблюдения порядка. Это решение согласовано с МВД и одобрено Комиссией по чрезвычайному положению", - сообщил Кику.

Как уже сообщал "Интерфакс", в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. В Молдавии закрыты все учебные заведения, а также запрещен въезд иностранных граждан, с 16 марта прекращено воздушное сообщение со всеми странами. В период с 7 марта по настоящее время диагноз коронавирус подтвержден у 109 человек, включая пять жителей Приднестровья. Один человек скончался, двое полностью вылечились, 10 находятся в тяжелом состоянии.

Теги: #коронавирус #молдавия #обстановка
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