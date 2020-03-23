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21:23 23.03.2020

Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

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Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

Во Львове вводится режим чрезвычайной ситуации в ночь на вторник с 00:00, заявил мэр города Андрей Садовый.

"Внимание! С 00.00 24 марта, во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал Садовый на своей странице в Фейсбук.

В частности, он отметил, что предприятия города продолжат свою работу.

"Главный вопрос: будут ли завтра предприятия, работавших сегодня? Ответ: да будут работать! Решение о закрытии не принималось", - добавил мэр Львова.

Также он отметил, что впоследствии будет больше деталей.

Теги: #львов #коронавирус #чп
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