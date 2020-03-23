Садовый заявил о введении режима ЧП во Львове в ночь на 24 марта

Во Львове вводится режим чрезвычайной ситуации в ночь на вторник с 00:00, заявил мэр города Андрей Садовый.

"Внимание! С 00.00 24 марта, во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал Садовый на своей странице в Фейсбук.

В частности, он отметил, что предприятия города продолжат свою работу.

"Главный вопрос: будут ли завтра предприятия, работавших сегодня? Ответ: да будут работать! Решение о закрытии не принималось", - добавил мэр Львова.

Также он отметил, что впоследствии будет больше деталей.