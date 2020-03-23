События

20:45 23.03.2020

Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

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Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - цитирует Паунда портал USA TODAY Sports.

Ранее сообщалось, что Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио.

Теги: #перенос #олимпиада #мок #мир
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