Суд по МН17 просит обвинение подтвердить, располагают ли США секретными спутниковыми изображениями запуска ракеты, из которой был сбит самолет

Суд по делу о сбитом на Донбассе пассажирском "Боинге", рейс МН17, просит обвинение ответить на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что США располагают засекреченными изображениями якобы запуска ракеты Бук, которой был сбит самолет, сделанными со спутника.

Соответствующий запрос в понедельник в судебном комплексе Схипхола в рамках возобновившихся на один день слушаний, которые транслировались по Интернету, озвучил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

"В документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос (суда - ИФ) состоит в том, или это соответствует действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?", - зачитал запрос судья.

Кроме того, суд задал вопрос в отношении письма, отправленного 27 мая 2019 года в США с запросом в отношении "пин-кода и кредитных карт ряда компаний в Тунисе и ряд других пин-код действий между Донецком и Чечней 17 июля 2014". "Вопрос: получила ли прокуратура ответ?", - добавил Стэйнхаус.

Суд также захотел узнать, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу. "Суд поднимает эти вопросы уже на этой стадии с тем, чтобы на более поздней стадии обвинение получило бы возможность реагировать либо в письменном виде, либо в ходе слушаний", - пояснил председательствующий.

Следующее судебное заседание назначено на 8 июня.

Как известно, в трагедии МН17, в которой погибло 298 человек, обвиняются три гражданина РФ и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.