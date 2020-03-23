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11:14 23.03.2020

Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

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Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

Министерство инфраструктуры Украины просит украинцев, которые находятся за границей, воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться в Украину.

"В ближайшее время во многих странах ЕС предусматривается введение еще более строгих карантинных мероприятий, что фактически может полностью исключить осуществление любых пассажирских рейсов (...) Министерство инфраструктуры Украины обращается ко всем украинцам, которым нужно вернуться в Украину, и просит воспользоваться возможностью вылететь из стран, где они находятся, как можно скорее", - сообщается на сайте ведомства.

По его данным, авиакомпании SkyUp Airlines и "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которые приобщились к возвращению украинских граждан домой, готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, намеренных ими воспользоваться.

SkyUp, в частности, готова сформировать рейсы из аэропортов таких городов: Прага (PRG), Тбилиси (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенерифе (TFS), Мадрид (MAD), Аликанте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлин-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лиссабон (LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Таллин (TLL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфурт (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава (WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG).

МАУ: Ларнака (LCA), Вена (VIE), Дубай (DXB), Амстердам (AMS), Брюссель (BRU), Франкфурт (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлин (BER), Стокгольм (STO), Хельсинки (HEL).

Относительно покупки билетов можно обратиться непосредственно к авиакомпаниям через их сайты. Кроме того, министерство просит обратиться в посольства или консульства Украины в стране пребывания и сообщить о готовности вылететь.

Теги: #коронавирус #украинцы #мининфраструктуры
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