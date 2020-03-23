Украинские полярники не добрались до Антарктиды и вернулась в Киев из-за карантина в ряде стран – Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявляет, что украинские полярники не достигли Антарктиды и вернулась в Киев из-за карантина в ряде стран в связи с коронавирусом.

"Во время пандемии не просто делать даже обычные вещи. А то, что и обычно непростая операцией, становится иногда почти невозможным. 16 марта команда 25-й УАЭ оперативно отправилась в Антарктиду, пытаясь преодолеть долгий путь прежде, чем карантин сделали бы это невозможным. Однако карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования со ссылкой на главу Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

Отмечается, что во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и тому подобное. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

"Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделано лабораторный тест на наличие коронавируса", - сообщают в министерстве.

В то же время, Минобразования и Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Там 25-УАЭ должно сменить своих коллег, которые работают на "Вернадскому" уже около года.