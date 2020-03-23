События

01:23 23.03.2020

Число заразившихся коронавирусом в США превышает 30 тыс

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Число заразившихся коронавирусом в США превышает 30 тыс

Количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 30 тыс., таким образом страна находится на третьем месте в мире по числу заболевших.

Согласно данным, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса, на настоящий момент в Соединенных Штатах болеют 30 285 человек, 389 из них умерли и 176 человек выздоровели.

На штат Нью-Йорк приходится половина случаев заражения - 15 168. Одни из самых больших показателей также зарегистрированы в штатах Вашингтон - 1 793, Калифорния - 1 547 и Нью-Джерси - 1 327.

Нью-Йорк также теперь на первом месте по количеству смертей - 114 человек, за ним идут штаты Вашингтон - 94 и Калифорния - 28.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом Китай и Италия. До этого на третьем месте была Испания.

Теги: #статистика #сша #коронавирус
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