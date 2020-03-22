События

20:46 22.03.2020

Рада готовится к внеочередному заседанию - Разумков

1 мин читать
Рада готовится к внеочередному заседанию - Разумков

Народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию Верховной Рады, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

Разумков не сказал, когда может состояться внеочередное заседания парламента.

Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав "политику из деятельности парламента".

Как сообщалось, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что внеочередное заседание Рады может пройти в начале предстоящей недели.

 

Теги: #подготовка #рада #внеочередное_заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:06 21.03.2020
Порошенко требует созыва внеочередного заседания Рады для принятия законопроекта о невозврате неплатёжеспособных банков бывшим владельцам

Порошенко требует созыва внеочередного заседания Рады для принятия законопроекта о невозврате неплатёжеспособных банков бывшим владельцам

10:43 19.03.2020
В Раде подтвердили, что нардеп Шахов отсутствовал на согласительном совете 16 марта и внеочередном заседании 17 марта

В Раде подтвердили, что нардеп Шахов отсутствовал на согласительном совете 16 марта и внеочередном заседании 17 марта

17:39 17.03.2020
Разумков подписал законопроекты по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Разумков подписал законопроекты по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

15:31 17.03.2020
Рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств – юрист

Рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств – юрист

12:57 17.03.2020
Комитет Рады по нацбезопасности будет работать в режиме видеоконференции - Арахамия

Комитет Рады по нацбезопасности будет работать в режиме видеоконференции - Арахамия

12:27 17.03.2020
Внеочередное заседание Рады может состояться в начале следующей недели - Арахамия

Внеочередное заседание Рады может состояться в начале следующей недели - Арахамия

12:07 17.03.2020
Депутатов от "Слуги народа" попросили оставаться в Киеве на время действия карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на внеочередное заседание Рады – Корниенко

Депутатов от "Слуги народа" попросили оставаться в Киеве на время действия карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на внеочередное заседание Рады – Корниенко

10:15 17.03.2020
Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины

09:47 17.03.2020
Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законы о госзакупках лекарств

Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законы о госзакупках лекарств

09:26 17.03.2020
Рада приняла закон о противодействии коронавирусу

Рада приняла закон о противодействии коронавирусу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики единожды обстреляли украинские позиции на Донбассе за воскресенье

В воскресенье в Украину доставят оба вида тестов на коронавирус

Минздрав Украины отозвал информацию о выздоровлении 8 зараженных коронавирусом украинцев

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса

Жесткие меры во всех странах были приняты для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения – глава Офиса Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель уходит на домашний карантин

Количество больных с COVID-19 растет, и после увеличения доступа к тестированию это будет видно в официальной статистике

В Нью-Йорке свыше 9 тыс. заболевших COVID-19, в одноименном штате - более 15 тысяч

"Текстиль-Контакт" начинает выпуск защитных костюмов и многоразовых масок

Более 500 случаев заражения коронавирусом насчитали в Саудовской Аравии

Боевики единожды обстреляли украинские позиции на Донбассе за воскресенье

Зеленский на совещании призвал региональных менеджеров объединиться для недопущения распространения коронавируса

Более полусотни украинцев вылетели спецрейсом из Таллинна в Киев, вечером вылетят еще 189

Макрон предупреждает французов о грядущих проблемах в экономике из-за коронавируса

В воскресенье в Украину доставят оба вида тестов на коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА