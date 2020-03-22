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19:09 22.03.2020

"Текстиль-Контакт" начинает выпуск защитных костюмов и многоразовых масок

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"Текстиль-Контакт" начинает выпуск защитных костюмов и многоразовых масок

Торгово-производственная группа "Текстиль-Контакт" начала производство защитных костюмов, бахил, нарукавников и масок на своей швейной фабрике  в Чернигове, в ближайшее время планируется подключить еще две швейные фабрики – В Лубнах (Полтавская обл.) и Коростене (Житомирская обл.), сообщил основатель группы Александр Соколовский.

"Запустили в производство защитные костюмы, бахилы, нарукавники и маски. Начали с черниговской фабрики "ТК-Стиль". Они уже получили ткань, отшили первые образцы и запускают массовый отшив. На днях подключим еще две швейные фабрики – "ТК-Лубны" и "ТК-Коростень". Главное - решить все те проблемы, которые возникают в текущем режиме из-за объявленных чрезвычайных мер", - написал Соколовский в Фейсбук.

Кроме того, с учетом возможных проблем с доставкой марли из Узбекистана, компания на нескольких производствах запускает пошив многоразовых защитных масок (цена 9,96 грн с НДС) из ситца (100% хлопок) собственного производства, который выпускает текстильная фабрика в Чернигове.

"Мы ее открыли в прошлом году и сейчас полным ходом будем наращивать мощности. Ведь без сырья швейные фабрики остановятся, так как почти все ориентированы на Китай и работают уже на остатках тканей", - написал он.

Он сообщил, что защитные костюмы будут одноразовые (из спанбонда) по цене 294 грн (с НДС), которые могут быть дополнительно укомплектованы одноразовыми бахилами (78 грн), и одноразовыми нарукавниками (51 грн), экран-маской, фартуком, а также плотной бытовой маской на резинке из ситца (9.96 грн).

Многоразовый защитный комбинезон – из водостойкой ткани (болонья плащевая – 420 грн, "болонья-вива" или "оскфорд" – 492 грн, из плотной медицинской х/б такни – 594 грн).

Соколовский уточнил, что многоразовые маски из ситца рекомендуется носить не более 2,5 – 3 часов, но затем ее можно постирать и отутюжить.

"Пока, увы, не можем организовать розничную продажу и интернет-рассылку. Потому минимальная отгрузка защитных костюмов - от 50 шт., масок - от 1000 шт.", - добавил он.

В комментариях под постом выразили желание закупить новую продукцию "Текстиль-Контакта" известные бизнесмены, журналисты, волонтеры, а глава "Укрпочты" Игорь Смелянский написал, что со вторника "Укрпочта" намерена запустить бесплатную доставку халатов до больниц.

Как сообщалось, в пятницу Соколовский сообщил, что Россия вопреки международным нормам не пропускает через границу фуру с марлей, которая транзитом из Узбекистана везет ее для ряда швейных предприятий Украины.

"Текстиль-Контакт" - одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины - основана в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды. Компания имеет швейные фабрики в Киеве, Одессе, Лубнах и Чернигове.

Теги: #маски #халаты #текстиль
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