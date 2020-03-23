Почти 40 тыс медицинских халатов пытались вывезти из Украины - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов.

"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, стоимость задержанной партии составляет около 42 тыс. евро.

По факту было начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.