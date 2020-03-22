Почти 400 человек скончались за сутки в Испании из-за коронавируса

В Испании за сутки 394 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19 сообщает в воскресенье газета "Паис" со ссылкой на министерство здравоохранения.

В общей сложности из-за этого коронавируса в стране умерли 1 725 человек.

Число зафиксированных подтвержденных случаев заражения в Испании - 28 572.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.