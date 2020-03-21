Сегодня для Офиса президента задачей номер один является максимальное противодействие распространению коронавируса – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что сегодня задачей номер один для всего Офиса президента является обеспечение максимального противодействия распространению коронавируса и условий для лечения тех, кто уже заболел и еще может заболеть.

"Поэтому мы активно действуем вместе с Кабмином, Верховной Радой, областными и местными администрациями, городскими головами, зарубежными партнерами и отечественным бизнесом. Президент Владимир Зеленский ежедневно принимает участие в видеоконференции координационного совета по противодействию распространения коронавируса COVID-19. В эти дни президент работает практически круглосуточно и без выходных. И раз демонстрирует, что для него ценность человеческой жизни является самым высоким приоритетом", - написал он на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Ермак отметил, что в первую очередь идет работа над обеспечением граждан и больниц средствами защиты. "За последние три недели организованы поставки более десятка миллионов дополнительных защитных масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи других приборов, важных для лечения осложнений от этого вируса. И работа продолжается. Во всех регионах организуется большой и средний бизнес, который откликнулся на призыв президента Зеленского помочь своей стране", - сказал он.

Глава ОП указал на важность решения транспортных проблем: "Президент обратился к руководителям госадминистраций и руководителей городов максимально обеспечить людей пассажирским транспортом. Если люди не могут остаться дома по уважительным причинам, власть обязана помочь им добраться до работы, за продуктами или в больницу. Серьезное внимание – к транспортировке на рабочие места врачей и работников объектов критической инфраструктуры".

Ермак подчеркнул, что государство также заботится о каждом гражданине за рубежом. "Специальными самолетами, поездами и автобусами возвращаем домой десятки тысяч наших граждан. Каждый из них проходит обязательную медицинскую проверку и должен обеспечить самоизоляцию на две недели", - написал он.

Руководитель Офиса Зеленского также напомнил о важности поддержки наиболее незащищенных людей, для чего Верховной Радой и Кабмином был принят пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах.

"Нужно постоянно анализировать ситуацию и ежедневно помогать отечественной экономике, конкретным людям, которые уже страдают из-за пандемии. Мы очень благодарны отечественным бизнесменам, которые не просто помогают обеспечить больницы всем необходимым, но и поддерживают наемных работников даже в условиях резкого падения доходов", - отметил он.