События

19:53 21.03.2020

В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека, всего уже 4825 - Worldometer

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В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека, всего уже 4825 - Worldometer

Общее количество умерших от острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Италии в пятницу достигло 4 тыс. 825 человек, сообщает статистический портал Worldometer.

Так, в пятницу от Сovid-19 в Италии умерло 793 человека. Кроме того, количество новых зарегистрированных случаев заболевания составило 6 тыс. 557. Среди общего числа заболевших 53 тыс. 578 в тяжелом состоянии, согласно данным портала, 2 тыс. 857 человек.

В Китае за сутки умерло 7 человек и общее количество жертв составляет 3 тыс 255.

В Иране умерло за последние сутки 123 человека и общее количество жертв составляет 1 тыс. 556 человек.

В Испании за сутки умерло 285 человек и общее количество составляет 1 тыс. 378 человек.

Теги: #италия #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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