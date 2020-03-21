Власти Швейцарии запретили собрания более пяти человек и призвали не выходить из дома

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе призвал население к сотрудничеству, учитывая, что страна находится в крайне затруднительном положении.

"Запрещается собираться вместе более пяти людям, необходимо соблюдать дистанцию в местах строительства. Такими мерами Федеральный совет намерен защищать население и избегать перегруженности больниц. Каждый должен внести свой вклад. Оставайтесь дома, если у вас нет необходимости выходить на улицу!" - написал Ален Берсе в своем твиттере.

Ранее в пятницу он отметил, что Швейцария "прижата к стенке". Министр считает, что никому не следует покидать свои дома, но в то же время вводить режим полной изоляции не планируется.

Считается, что вспышка болезни в Швейцарии отстает от вспышки в Италии на четыре дня.

При населении в 8,57 млн человек в Швейцарии зарегистрировано по состоянию на пятницу 5381 случаев и 56 летальных исходов. Полностью вылечились 15 человек.